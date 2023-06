Beszerzik a működési engedélyt

A polgármester értesülését más forrásból is megerősítették lapunknak. Mint megtudtuk, most fél éve van a Hollós Patikának arra, hogy a működési engedélyt megszerezze. Hogy a hat hónap mikortól számít, arról nincs információnk, viszont a működéshez szükséges feltételek, illetve a jogszabályoknak megfelelő kialakítás hónapokat is igénybe vehet.