– Sajnos tapasztalataink és információink alapján a Kúria döntése akár egy évig is eltarthat. Ezzel együtt az OGYÉI ismét elutasította az önkormányzatnak a közforgalmú gyógyszertár létesítése kapcsán a pályázat kiírási kérelmét, tekintettel arra, hogy a fenti ügy még folyamatban van. Ezzel együtt jeleztük az OGYÉI felé azon kérést is, hogy a megfelelő jogalkotó szerv felé tegye meg a szükséges lépéseket, hogy olyan jogszabály módosításokra tegyenek javaslatot, ami a jövőben az ilyen helyzetekre megfelelő megoldást tud kínálni. Az OGYÉI-től kapott szóbeli tájékoztatás alapján a jogszabály módosítási javaslatot már elkészítették a jogalkotó felé. Sajnos önkormányzatunk továbbra is tehetetlenül, a folyamatokból kizárva szomorúan szemléli az eseményeket, arra ráhatása nincs. Amint bármilyen újabb lényegi információ birtokába jutunk a gyógyszertár ügyében, úgy ismét tájékoztatjuk a lakosokat