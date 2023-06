A költségvetési és gazdasági bizottság a héten tárgyalta a pécsi cégvezetők nagyjából összesen mintegy 80 millióra rúgó prémiumkifizetéseit, s ennek kapcsán került szóba a Pécsi Vagyonhasznosító (PVH) Zrt. is, miután Barkóczi Csaba fideszes képviselő súlyos kérdést kezdett el feszegetni a vállalattal kapcsolatban. A PVH vezére, Szabó Szilárd – aki idén is bruttó 38 milliós fizetésnek örülhet prémiummal együtt – ugyanis úgy tűnik, hogy már előre igyekszik bebiztosítani a 2023-as évre járó jutalmát is. Szabó számára a baloldali városvezetés ugyanis egyik sarkalatos prémiumfeltételként azt írta elő, hogy idén 173 milliós adózás előtti nyereséget érjen el a PVH.

A történetnek az az eredője, hogy Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető kiszúrta, hogy a nemrég a Tettye Forrásháztól a PVH-hoz átkerült Tettye Vízház Kft. nyereségét kiszedte a vállalatból Szabó Szilárd. A Tettye Vízház Kft. bevétele a vízszolgáltató irodaházának bérbeadásából származik, mivel az ingatlant a Tüke Busz is használja. A baloldali városvezetés azonban a kormányellenes hangulatot keltve arra kötelezte a PVH-t, hogy vegye meg a székházat birtokló céget.