Mindenesetre a szocialista-DK-s városirányítók úgy vélekednek, hogyha a Vízház Kft. a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. felügyelete alá kerül, „az már önmagában garantálja az ingatlan megfelelő hasznosítását”. Szerintük az is fontos, hogyha a Tettye Forrásház a jövőben a magyar állam tulajdonába kerülne, akkor a Vízház Kft. is maradna önkormányzati tulajdonban. Azt állítják, hogy Pécsi Vagyonhasznosítónak „jó befektetési lehetőség a fentiekben vázolt adásvétel”.

A jobboldal már korábban is arra híva a fel figyelmet, hogy mindeközben a cégeknél pozícióban vannak és fizetik a baloldali pártérdekek kiszolgálóit, akik a Tettye Forrásházban is kulcspozíciókat töltenek be.