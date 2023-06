Annak kikövetkeztetése viszont már hosszabb elemzést igényel, mi is lehet a jó hír, vegyük hát sorra a történéseket.

Miután múlt héten nyilvánosságra került a Gyurcsány-párt politikusa, Vadai Ágnes az építési és beruházási miniszter, Lázár Jánoshoz intézett kérdésére adott válasz, nevezetesen, hogy mely állami beruházások leállításáról döntött a kormány, s abban szerepel a mohácsi Duna-híd is, a közbeszédben az terjedt el, hogy végleg lefújták a beruházást, erről azonban korántsem volt szó sem akkor, sem korábban. Orbán Viktor februári évértékelőjén azt mondta, ideje, hogy végre gazdaságilag és az életszínvonal tekintetében is egyesítsük Hunniát és Pannóniát. „Ezért hidakat építünk a Dunán, a paksit mindjárt befejezzük, a mohácsit hamarosan megkezdjük.” Idén áprilisban pedig kormányhatározat is született a híd építéséről a Mohács 500 program részeként.

Hargitai János lapunkban a közelmúltban pedig kifejtette, az Építési és Közlekedési Minisztérium azokat a beruházásokat függesztette fel, amelyekben ugyan döntések születtek hosszú évekkel ezelőtt, de a fizikai kivitelezés nem indult el, azaz nem nyitották meg az építkezéshez szükséges elektronikus naplókat. Az újmohácsi Duna-híd programja azonban még ekkor nem tartott ebben a szakaszban, viszont azóta jelentős előrehaladást sikerült elérni.

– Elkészültek a kiviteli tervek, sőt immár a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik, ha ez befejeződik, s megvan a kivitelező, akkor kezdődhet az építkezés – fogalmazott Hargitai János, aki hozzátette, a reális forgatókönyv az, hogy még ebben a kormányzati ciklusban megkezdődhet a híd fizikai kivitelezése.

Nos, mindezek alapján a bejelentésre váró jó hír minden bizonnyal nem lesz más, mint az, hogy döntött a kormány a feltételes (ez azt jelenti, hogy az beérkezett ajánlatok ismeretében határoznak a szükséges összeg rendelkezésére bocsátásáról) közbeszerzési eljárás kiírásáról. Feltételezésünket alátámasztja egyrészt Hargitai János posztja, másrészt az a tény, hogy a kabinet kedden ülésezett.

Mindez azt jelentheti, hogy a kormány egyedi döntéssel kivételt tett a mohácsi beruházással, s annak dacára is elindulhat a közbeszerzés, hogy a híd valóban szerepel Lázár János listáján. Ennek azért is lehet óriási jelentősége, mert már az Országgyűlés előtt van az állami építkezésekről szóló törvénymódosítási javaslat, amelynek elfogadása után – a vonatkozó előírások miatt – csak jóval, akár fél éves csúszással lehetett volna csak kiírni a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárást. A mostani, remélt döntéssel így tehát nyertünk egy fél évet, s így valóban jövőre akár már meg is kezdődhet az építkezés. Hogy mindez valóban így van-e, arra nagy összegben mernénk fogadni, de a következő Magyar Közlönyből és a Kormányinfón úgyis kiderül.

A Duna felett átívelő híd és a hozzá csatlakozó M6-os autópálya, valamint az 51. számú főút közötti úthálózat terveit a Speciálterv Építőmérnöki Kft. a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából készítette. A Speciálterv honlapjáról az derül ki, hogy egy 750 méter hosszúságú, 18 ezer négyzetméter felületű, kétszer kétsávos, hármas tagolású és acélszerkezetű híd készül Mohácsnál.

Érdemes hangsúlyozni, hogy nem csupán a hídról van szó, hanem az ezzel összefüggő úthálózatról is. Első ütemben az útpálya alföldi oldali szakaszán az újmohácsi csomópontig kétszer egy sávos, másodrendű főút épül ki, az M6-os autópálya csomópontjáig pedig a tervezett útpálya kétszer két forgalmi sávos lenne. Az új nyomvonal az 57. számú főút része lesz, az érintett szakasz az 51. számú főúttól az M6-os autópályáig húzódik. Érinteni fogja Csátalja, Sárhát, Mohács, Újmohács városrészét, valamint Mohács, Lánycsók és Bácsfapuszta területeit.