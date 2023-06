– Kiemelt sikerrel zajlott a tavalyi program, az akkori résztvevők mind jönni akarnak idén is, azt mondják, duplázni fogják a felhozatalt. Sőt, bővül a kör, még több az érdeklődő

– újságolta örömmel Győrvári Márk, a Brantner-Koncz Műemlékház Működését Támogató Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Idén november 18-án, szombaton kerül sor a nagysikerű programra, melyre ezúttal várhatóan hét országból is neveznek majd saját készítésű pálinkákkal: magyar, bosznia-hercegovinai, horvát, szlovén, lengyel, romániai magyar, illetve ezúttal szlovákiai, felvidéki magyar pálinkakészítők jelenléte is várható. Tavaly szakmai zsűri értékelte a 151 beküldött mintát, pálinka és párlat kategóriában is lehetett nevezni, ez idén sem lesz másként.

2022-ben a Baranya megye méze méhész verseny díjátadójával egybekötve tartották a pálinkafesztivált. A szervező elmondta, a mézzel való kapcsolódást is szeretnék még hangsúlyosabban kiemelni a továbbiakban is, hiszen „mindkettő egy tőről fakad, ha nincsenek méhek, pálinka sincs”, tette hozzá Győrvári Márk.