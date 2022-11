Az ötlet egyik apropóját az adta, hogy a múzeum, amely dr. Koncz Miklós, a település egykori köztiszteletben álló főszolgabírájának állít emléket, őriz egy különleges tárgyat. Koncz Miklós egykori kétüléses, könyöklős lócája egy titkos rekeszt tartalmaz, amelyben a szolgabíró pálinkákat tartott, s számos neves vendég, gróf járt nála, akikkel egy-egy vadászat után fogyasztották a különféle italokat. A fesztivál során ezt a lócát is kiállítják majd, s a látogatók számára megtekinthető lesz.

Kulturális műsorral egészítik ki a programot, a szentlőrinci kórus, muzsikusok, valamint helyi ijfú néptáncosok is fellépnek majd a pálinkafesztiválon. A verseny eredményhirdetése is a november 25-i gálaesten lesz, a városi sportcsarnok helyszínén.

Kiegészül a rendezvény a Baranya megye méze méhész verseny eredményhirdetésével és díjátadójával is, ezen szintén részt vesznek magyar és horvát-baranyai nevezők

– tette hozzá Győrvári Márk. – A két terület között felfedezhető a kapcsolat, hiszen a gyümölcsfák virágait, amelyből a pálinkák készülnek, a méhek porozzák be, így tulajdonképp a pálinkafőzés a méhészek munkájával is összefügg – állapította meg Győrvári Márk.

Szentlőrincen hagyománya van nem csak a pálinka fogyasztásának, de a készítésének is, máig élnek a településen olyanok, akik a főzéssel foglalkoznak.

– A pálinkafőzést rendkívül sokan művelik hazánkban a mai napig, jóval többen, mint ahányan borászatot működtetnek – folytatta a szervező.

A fesztivál ötletének megszületésében egy másik szempont is közrejátszott.

– A mostani válságos gazdasági helyzetben a múzeumok hagyományos szerepe némileg háttérbe szorult a társadalomban, de szeretnénk talpon maradni a problémák ellenére is. A fesztivál által új módon kívánunk részt venni a közösség életében, s ezáltal interaktív módon bemutatni a pálinkafogyasztás helyi történeti gyökereit is – összegzett Győrvári Márk.