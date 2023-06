Fókuszban a menhelyi kutyák

Ha nem tudjuk, hogy merre menjünk június 3-án, akkor vagy maradjunk Pécsen egy fantasztikus, jótékonysági rendezvényen vagy irány Feked, hogy stifoldereket kóstolhassunk.

Hogyha azon megy a gondolkodás, hogy egy négylábú baráttal bővítenénk a családot, akkor a pécsi Morpheus Állatmenhely és az RG-Stúdió szervezésében megvalósuló családi nap tökéletes választás lehet szombat délelőtti programnak.

Tíz órától egészen délután egy óráig várják a szervezők az érdeklődő önkénteseket, jelenlegi és leendő gazdikat a Szigeti tanyára. Az esemény fókuszában a felelős állattartás és a menhelyi állatok örökbefogadása szerepel, ami egyúttal egy adománygyűjtő akció is. A programot pedig egyéb elemek is színesítik: kutyakiképző bemutató, kutyakozmetikai és kutyatáplálási tanácsadás, de a kicsiket várják színezők és csillámtetoválások is.

Ez a pár óra a menhelyi kutyákért van elsősorban, az ő helyzetükre kívánják felhívni a szervezők a figyelmet, ezért a családi napot egy közös kutyasétáltatás zárja.