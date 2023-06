Erősen szubjektív minden

Az emelkedés egybevág a két nagy franchise-hálózat, a Duna House és az Otthon Centrum adataival is. A Duna House szerint az érdeklődés elmaradása tavalyhoz képest májusban negyvenről immár húsz százalékra esett éves szintre vetítve, és ezt az eladások számának emelkedése is mutatja. Májusban a DH országos ingatlaneladás száma 10.187 volt. Ennél 2022 júniusa óta nem volt több egyetlen hónapban sem, így erősödő tendenciát várnak. A bizonytalansági tényező a nyári ingatlaneladási forgalom, amely hagyományosan kisebb, mint a tavaszi.

Hogy az erősödésből mennyi valósul meg, egy erősen szubjektív tényezőtől függ. Az Ingatlanbazár már korábban is rámutatott, hogy a hitelek árát és az inflációt a potenciális vevők már bekalkulálták a lehetséges vételekbe, az egyetlen igazi kétség az ingatlanok ára körül maradt.

Alkudjunk!

Az Otthon Centrum jelzése szerint rengeteg az áralkuigény, amit az is jelez, hogy az ingatlanos portálokat böngészve jórészt továbbra is a régi csillagászati négyzetméterárakkal találkozunk, és feltételezhető, hogy nem a vásárlók adták be a derekukat májusra, hanem egyre több a sikeres alku.

Ugyanezt az Ingatlanbazár is előrejelezte áprilisban, arra buzdítva a látogatóit, hogy a portálról az ingatlanirodákat felkeresve mindenképp kérjék az alku lehetőségét.

A sikeres alkuk tehát nincsenek nagydobra verve, de hogy léteznek, azt az eladási számok is mutatják. Az alku jelenleg stratégiai kérdéssé is vált az ingatlanirodák – főleg az eladások hiányával küzdő kisebbek – számára. Az Ingatlanbazárnál úgy látják, hogy ha a tulajdonost nem sikerül ráébreszteni a változó árkörülményekre, akkor az értékesítő fél járhat rosszul, hiszen nem lesz eladása, a tulajdonos pedig könnyen lehet, hogy néhány hónap múlva a mostani alkuár alatt lesz kénytelen eladni.

Élethelyzetfüggő az alku

Az áralkuk mértékét igazából senki sem tudja mérni, hiszen ez a vevő, az ingatlaniroda és a vásárló között marad. A franchise-hálózatok óvatos becslése szerint a legtöbb árengedmény az 5-10 százalékos zónába esik. Sok múlik mind a vevők, mind az eladók élethelyzetén is (első lakás, házasság, családgyarapodás, válás), ami fontossá teszi, hogy a tulajdonos milyen okból hirdeti meg az ingatlant, a vevő pedig mekkora alkumértékkel lenne elégedett. Májusban valószínűleg a sürgősségi élethelyzetben lévő vevők voltak a legaktívabbak mind a keresésben, mind a vásárlásban. Ezért a portál arra biztatja látogatóit, hogy a szokásosnál is komolyabban vegyék a hirdetésekben sürgősségre utaló kifejezéseket, valamint mindenképpen az alku lehetőségével kezdjék az érdeklődést.

Mit lehet tudni?

Több ingatlanhálózat azonban pesszimista abban, hogy az alkuk már általánossá váltak, és az árakból engedés csak érvelés kérdése lenne a tulajdonosok felé. Ezt a tulajdonosi hozzáállást az is táplálja, hogy az utóbbi hónapokban az ingatlanalapokba történő befektetések nem zuhantak, amiből az eladók azt a következtetést vonják le, hogy az ingatlan továbbra is a legértékállóbb befektetés, amelynek nem szabad engedni az árából. Ezt azonban az új állampapírok eladása cáfolja, de ahogy a bizonytalansági helyzetekben lenni szokott: mit lehet tudni?