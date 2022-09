Ha a 22 millió forintot vesszük alapul, ugyan ezen összegből Budapesten átlagban egy 29 négyzetméteres ingatlan vásárolható, míg néhány megyeszékhelyen akár egy 130 négyzetméteres családi házra is elég lehet ez az összeg. Pécs azonban a frekventáltabb városok közé tartozik Győr, Debrecen és Szeged társaságában, így az ingatlan állagától függően 36–50 négyzetméter közötti lakás vásárolható az országos átlag összegéből.

– Normál esetben a lakáspiacon 5–8 év alatt zajlik le egy ciklus az ingatlanárak tendenciájában, az állami intézkedéseknek köszönhetően azonban most ­extra hosszú ideje vannak emelkedésben az árak – elemzi a helyzetet a Dunántúli Napló kérdésére dr. Horváth Csaba, a Pécsi Ingatlan Szövetség elnöke, ingatlan- és igazságügyi szakértő, aki szerint a családok támogatásának pozitív és negatív hatása is volt egyaránt. – Európában a spiccen vagyunk az ingatlan­árak tekintetében, a jövedelmekre azonban ugyan ez nem mondható el, így már most látszik a piacon, hogy egyre kevesebben vásárolnak otthonteremtési szándékkal, jellemzően inkább befektetési céllal történnek az adás-vételek.