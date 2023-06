A teol.hu beszámolója szerint összesen negyvenöten érkeztek a Szekszárd Open második fordulójára, hogy megméressék magukat az Alisca Darts háziversenyén. Olyanok is, akik most kezdtek játszani, s valamennyien bizonyítottak is. A szervezők nyolc csoportba osztották a nevezőket, akik a főtáblára kerülésért selejteztek.

Az idei évben már szinte tradíció, hogy nem sikerül otthon tartaniuk az első helyet a szekszárdiaknak. Ezúttal egy pécsi vitte haza az aranyat, Kádár Krisztián 4:3-ra múlta felül a döntőben a vendéglátók játékosát, Juhász Ádámot. A dobogóra még két Tolna vármegyei állhatott fel: a szintén aliscás Haáz Gergő mellett a paksi Égner Attila kapott bronzérmet.

A versenyen tizenhét száznyolcvanast dobtak a versenyzők, ebből öt a későbbi győztes Kádár nevéhez fűződött. A Szekszárd Open legmagasabb kiszállóját pedig Lénárt József jegyezte, aki 144 pontról nullázta le a táblát.

Szekszárd Open, a végeredmény

1. Kádár Krisztián (Pécsi DC)

2. Juhász Ádám (Alisca Darts)

3. Haáz Gergő (Alisca Darts)

3. Égner Attila (Paks)