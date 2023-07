A nyári táborok választéka idén is óriási, a kínált szolgáltatások és ennek megfelelően az árak is széles skálán mozognak: vannak „ottalvós”, illetve „napközis” táborok, és a tevékenységi körök is rendkívül sokfélék. A fogyasztóvédelmi hatóság ezek ellenőrzésére minden évben kiemelt hangsúlyt fektet, hiszen a legfontosabb szempont a gyerekek biztonsága, és hogy a tábor valóban az ígért szolgáltatásokat nyújtsa. A hatóság munkatársai – tájékoztatásuk szerint – idén is ellenőrzik a táborokban található szórakoztatási célú berendezések és szerkezetek – mint például trambulinok, légvárak – biztonságosságát, valamint az ellenőrzések arra is kiterjednek, hogy a tábor kiválasztása során a szülők korrekt és teljes körű tájékoztatást kapjanak.