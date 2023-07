A már elkészült sok tízmillióba kerülő havihegyi sétány karbantartásáról láthatóan csak ímmel-ámmal gondoskodik a baloldali városvezetés, ennek is köszönhető hogy a közel 200 méteres szakaszon a faszerkezet több helyen rossz állapotba került – erre olvasónk hívta fel a figyelmet. A sétányt annak idején ragasztott farészekből készítették el és ezeknek a fagerendáknak az elemei a megfelelő kezelés és gondozás hiányában már kezdenek elválni egymástól. Van ahol még csak félcentis, másutt már nagyobb réseket is lehet látni, a korhadás, rothadás jelei is megjelentek, és rozsdás csavarba is beleléphet a gyanútlan sétáló család kisgyermekével.

Hónapokig tartott a „gyors" munka

A járófelületet állítólag 14 millió forintból két évvel ezelőtt készítették el. Rendkívül sokáig tartott az építése, ezért hónapokig buszok és száguldozó autók mellett kellett például édesanyáknak a babakocsijukat tolni az úton. Érdemi magyarázatot nem adott a városvezetés arra, hogy rendszerint miért csak egy-két ember – vagy senki sem – dolgozott a sétánynál. A baloldali városvezetés részéről az átadáskor ugyanis az hangzott el, hogy „nagyon-nagy rohamtempóban, pár hónap alatt készült el a fahíd”, gyors és szakszerű munkát végzett a Biokom NKft.