Egy kellemes nyár esti burgerezésre invitálnak a szervezők, ahol a séf különlegességeit kóstolhatják a résztvevők. A kínálatban szerepel Kézműves Beef Burger, amely marhahúspogácsát, wasabis majonézt, bacont, savanyított hagymát, zöldségeket, kézműves sajtot tartalmaz, mindezt házi buciban felszolgálva. Emellett BBQ Beef Burger is terítékre kerül, amely marhahúspogácsából, BBQ császárhúsból, wasabis majonézből, baconből, savanyított hagymából, zöldségekből, kézműves sajtból és házi buciból áll. Emellett pedig gondoltak azokra is, akik nem esznek állati eredetű terméket, hiszen Vegán Burgerrel is szolgálnak az eseményen.

A burgerek mellé házi sült burgonya és ananászos - zöldalmás coleslow salátát kínálnak. A süteményekről, desszertekről és frissítőkről a Doboz Coffee gondoskodik.

Az ajánlat délután fél 7-től a készlet erejéig érhetők el.