A Magyar Szocialista Párt baranyai elnöke, Péterffy Attila polgármester MSZP-s frakcióvezetője, Csaba István most ezen az elképzelésen igyekszik fogást találni a helyi jobboldali képviselőket támadva meg. Előbb Hoppál Péter fideszes parlamenti képviselőnek írt levelet, majd pedig Kővári Jánosnak, a pécsi városházi ÖPE–KDNP-frakció vezetőjének, amit a városházi propagandasajtó azonnal le is közölt. A szocialista politikus a levelében nem arról ír, hogy miként lenne mód befektetőket hozni Baranyába, és olyan beruházókat említ meg saját sikerként, amelyeknek Pécsre hozatalában is többnyire a kormányzati támogatásnak, közreműködésnek jelentős szerepe volt. A baloldal a most divatos akkugyárakkal szembeni közhangulatra próbál rálicitálni.

Kővári János a levélre úgy reagált, hogy bár Csaba István csak a sajtón keresztül üzent, mégis röviden azt válaszolta, hogy információi szerint nem akkumulátorgyár építéséről van szó.

– Csak arról, hogy a magyar kormány a déli ipari parkban földeket vett, mert az önök korábbi városvezetése alatt eladták a haveroknak. Ezek közművesítését, majd ipari létesítmények felépítését támogatta milliárdos nagyságrendben. A befektetők, akiket sorol, mind a kormány közvetítésével és támogatásával telepedtek le itt. Mindemellett a reptér- és az autópálya-fejlesztéseket is a kormány finanszírozza – mondta a közösségi oldalán. Kővári azt is kiemelte, hogy a Péterffy Attila irányította baloldali városvezetés ehhez vajmi keveset tesz hozzá, és alkalmatlanságukat levelezéssel palástolják, tettek helyett szájkaratéban jeleskednek!

A jobboldali frakcióvezető szerint az újonnan létesítendő ipari parkhoz sem tesznek hozzá semmit, csak riogatják az embereket. Az új ipari park az egyetemi fejlesztésekhez fog kapcsolódni – emelte ki.