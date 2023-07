A fideszes városvezetés idején már elindították azt a folyamatot, amely kísértetiesen hasonlít a mostani, baloldali városvezetés ötletéhez. Az akkori városirányítás alatt ugyanis azt az elképzelést dolgozták ki, hogy a reklámfelületért cserébe a buszvárók üzemeltetését koncesszióba adják ki, a nyertesnek azonban nemcsak a meglévőkkel lett volna feladata, hanem újabbakat kellett volna építenie.

A mostani baloldali önkormányzat regnálásának negyedik évében porolta le az ötletet és a közelmúltban döntött úgy, hogy 15 évre szóló koncessziós közbeszerzést ír ki, amelynek eredményeként a buszvárókhoz tartozó közterületek hasznosítási jogát a nyertesnek átengedik, abból a célból, hogy a meghatározott műszaki feltételeknek megfelelően 100 utasvárót alakítson ki, és azokat, saját üzleti kockázatviselése mellett, üzemeltesse. A várakozóhelyek két fő típusba sorolhatók: normál (83 db) és kiemelt (17 db).

A kiemelt buszvárók esetében kötelező elem lesz az utasváró részeként, vagy attól függetlenül digitális utastájékoztató rendszer telepítése, de az ehhez szükséges villamos betáplálás is a vállalkozó dolga lesz. A buszvárók nem kerülnének azonban városi kézbe, így 15 év után vihetné magával a magáncég. Egy tanulmányra hivatkozva azt közölte a baloldal, hogy évente a reklámokból 64 milliós árbevétele származhat a nyertesnek, de mivel a buszvárókat is neki kell kiépíteni, ezért a pécsi önkormányzat megelégedne az évi minimum ötmilliós koncessziós díj megfizetésével is, bár nyilvánvalóan többet szeretnének elérni, hiszen a cégnek 15 év alatt egymilliárdos bevétele lehet.