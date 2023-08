1. ütem: A Petőfi Sándor utca Kolozsvár és az Erreth Lajos utca közötti szakasza

2023. július 24. – 2023. augusztus 11.

Augusztus elején megtörténik a Petőfi Sándor utca déli szakaszának helyreállítása, szegélyjavítások, marás, nyomvonal helyreállítás és aknafedlapok szintbeemelési munkálatai zajlanak majd a fent említett területen. A konkrét munkálatok a 6-os út és az Erreth Lajos utca közötti szakaszon július 31. és augusztus 3., illetve augusztus 7-8. között, a Nagyvárad utca és a 6-os út között pedig augusztus 7-én és 8-án történik. Ezeken a napokon kérjük a parkolás mellőzését mind a jobb, mind pedig a bal oldalon reggel 7 és 18 óra között.

Felhívjuk a tisztelt lakosok és közlekedők figyelmét, hogy az útszakasz aszfaltozása miatt teljes útzár lesz érvényben a fent megjelölt teljes szakaszon 2023. augusztus 9-én és 10-én.

Ebben az időszakban a lezárás miatt a Marosvásárhely utca, valamint a Nagyvárad utca a Köztársaság tér felől zsákutca lesz, egyirányú forgalmuk kétirányúvá válik. A megfordulás biztosítása érdekében az utcában megállni tilos szakaszokat jelölnek ki.

A munkálat ideje alatt se délről, a Nagyvárad utca felől, sem az Erreth Lajos utca felől, valamint a 6-os útról nem lehet a Petőfi Sándor utcába kanyarodni. A Pécs II. Mentőállomás megközelítése a mentők számára biztosított lesz. A gyalogos forgalom az utca két oldalán biztosítva marad.

A 6-os úttól délre eső lezárt szakasz a II-es díjzóna F szektorába tartozik. A II. F szektorra érvényes parkolóbérlettel rendelkező Petőfi Sándor utcai lakók a szomszédos 3-as számú korlátozott várakozási övezetben (a József Attila, a Petőfi Sándor, a Nagyvárad utcák és a Megyeri út által határolt területen) a munkálatok ideje alatt ingyen várakozhatnak.

2. ütem: A Petőfi Sándor utca Erreth Lajos utca és a Hungária utca közötti szakasza

2023. augusztus 9. – 2023. augusztus 31.

Augusztus második hetétől észak felé folytatódnak a szegélyjavítás, marás, nyomvonal helyreállítás és aknafedlap szintbeemelési munkálatok, járdaépítési és -javítási munkálatok a Petőfi Sándor utca fent említett szakaszán. Felhívjuk a tisztelt lakosok és közlekedők figyelmét, hogy az aszfalt kopóréteg építése miatt teljes útzár lesz érvényben 2023. augusztus 28-án és 29-én.

A lezárás két napján mind a Garay, mind a Hargita utca keleti és nyugati irányból is zsákutca lesz. A gyalogos forgalom a felújítással érintett szakaszon az utca két oldalán haladhat. A Hungária utcából balra nagyívben, a Madách Imre utcába továbbra is be lehet kanyarodni.

A lezárt szakasz a II-es díjzóna B szektorába tartozik. A II. B szektorra érvényes parkolóbérlettel rendelkező Petőfi Sándor utcai lakók a Megyeri téren és a Nagy Jenő utcában is parkolhatnak. A Madách Imre utca nyugati oldalán hétfőtől péntekig reggel 7 és este 18 óra között nem engedélyezett a parkolás, míg a keleti oldalán tilos a parkolás.

A helyreállításra és az aszfaltozásra az önkormányzat 114 millió Ft saját forrást biztosított.

A nyár végéig a kivitelezéseket követően elindulnak majd a helyreállítások és az aszfaltozások az Őz utcában, a Verseny utcában, a Kiss Ernő utcában, valamint a Szigeti úton is befejeződnek az útszakasz fejlesztési munkálatai. Az ősz folyamán is várhatóak még további helyreállítási munkálatok, hiszen jelentős infrastrukturális fejlesztések zajlanak a város számos pontján, amelyek után az utak és járdák új burkolatot kapnak.

A városvezetés elkötelezett a pécsiek érdekeinek szolgálatában, és mindent megtesz annak érdekében, hogy jobbá és élhetőbbé tegye a városi környezetet. A járdák és az utak helyreállítása csak egy része a közlekedési infrastruktúra fejlesztésének, hiszen kerékpárút fejlesztésekkel is elkötelezettséget mutat a városvezetés a fenntartható közlekedés ösztönzésében. Pécs városában olyan tervek és projektek is megvalósulnak ebben az évben, amelyek a kerékpárút-hálózat bővítését és fejlesztését célozzák.

Az infrastrukturális feltételek mellett a közlekedésbiztonság is fontos szempont, ezért ennek javítása érdekében számos új jelzőlámpás csomópont létesül a városban, mint pl. a Honvéd utca és Szigeti út, a Megyeri út és Mártírok útja kereszteződésekben, vagy Nagyárpádon a Kanizsai Dorottya út és a Kemény Zsigmond utca balesetveszélyes kereszteződésében.