Az ingyenes összművészeti programsorozat ezúttal is színvonalas előadásoknak, kulturális műsoroknak ad otthont. Csak néhány közülük: Szaporcán, a Hétöles-tó nagyszínpadán pénteken este Presser Gábor, Karácsony János, és a Csík zenekar közös koncertjére várják az érdeklődőket, illetve itt lép színpadra szombaton 20:30-kor a Budapest Jazz Orchestra is Náray Erika, Koós Réka és Papp Attila közreműködésével. Az Eperfa Tájházban a négy nap alatt számtalan folklór rendezvény lesz, míg az Ős-Dráva Látogatóközpontban egyebek mellett tárlatvezetés, kerékpártúra, népi, természetismereti játékok várnak minden korosztályt.

Kémesen 18:30-kor Besenczi Árpád A helység kalapácsa című komikus eposzt adja elő, a Forrás Színház művészei pedig szombaton 18:30-tól Lúdas Matyi történetét mutatják be. Fellép még többek között a Cinema Sense zenekar, a Khelipeske Rom táncegyüttes, Benedekffy Katalin énekművész, valamint vasárnap 20:30-kor a Váczi-Háznál Gájer Bálint és zenekara is. Mellettük itt is kiállítások és bemutatók várják a közönséget.

Tésenfán Pál Zsolt kultúrkertjében többek közt Buch Tibor és zenekara, illetve a Kanizsa Csillagai zenekar muzsikál vasárnap . A település ad majd otthont az ormánsági szőttesekből nyíló kiállításnak, Szatyor Győző alkotásainak, illetve Varga Gábor zongoraművész koncertjének is, amely szombaton 16 órakor kezdődik a református templomban.

Drávacsehiben egyebek közt rockkoncert, utcabál, a Harka Táncegyüttes és Simon Bogi színművész műsora várja a közönséget, és itt tekinthető meg, illetve próbálható ki az ország legnagyobb szalmalabirintusa is.

A teljes program elérhető a bokozfesztival.hu oldalon.