Hasonló problémával pár évvel ezelőtt is szembe kellett nézniük a mánfaiaknak. Az elmúlt egy-két évben a település közvetlen határában mintegy ezer vaddisznót lőttek a vadászok, ennek ellenére most ismét megjelentek az állatok a faluban. Mindez vélhetően annak is köszönhető, hogy tavaly Mánfa mellett egy szélesebb erdősávot kivágtak, annak lakói most lakott területen keresik az élelmet. A kerítések megfelelő módon történő megerősítése távol tarthatja a vadakat a kertektől, és a lehullott gyümölcsök összeszedése is sokat jelenthet a probléma megoldásában - ebben kérte a vadásztársaság a lakosság együttműködését.