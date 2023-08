Növényvédelmi szempontból az idei év meglehetősen viszontagságos volt, nem csak a szántóföldi kultúrában, hanem a szőlőültetvényeken is. A csapadékos időjárás a meleggel sűrűn váltakozott, a párás levegő pedig kedvezett a gombabetegségek elszaporodásának, a peronoszpórának is.

– A peronoszpóra tíz évente szokta felütni a fejét a borvidéken, legutóbb itt 4-5 éve volt, és most is megjelent. Ez borvidéki szinten nagy terméskiesést nem jelent, viszont termelői szinten igen. Ahol ugyanis megcsúsztak a növényvédelemmel, akár a kézimunkával, akár a permetezéssel, ott komoly problémát okozott. Vannak most is olyan ültetvények, ahol abszolút nyoma sincs a peronoszpórának, de jellemzően néhány százalékos mennyiségi vesztést okozott a termelőknek. Borvidéki szinten még így is átlagos termésmennyiséggel számolhatunk – mondta Nagy Gergely, a Villányi Borvidék hegyközségi titkára.