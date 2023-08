Az, hogy nem volt még érdeklődő sem a pályázatra nem kizárt, hogy egyrészt annak is köszönhető, hogy a városvezetés befektetőellenes hangulatot kezdett el gerjeszteni a nem létező pécsi akkumulátorgyár kapcsán a nemzeti oldal szerint, másrészt a baloldali önkormányzattal egyre kevesebben szeretnének közösködni. Ennek látható jele az is, ahogy a jelenlegi polgármestert saját belsős emberei is faképnél hagyják. A minap jelentette be távozását Szabó Szilárd, a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. éléről, korábban Bánkuti István, a Tüke Busz Zrt. vezére mondott fel, de a Tettye Forrásház korábbi, Péterffy Attila által kinevezett vezérigazgatója, Brandstätter Gábor sem bírta sokáig. A Polgármesteri Hivatalban a lakásosztály éléről is hamarjában, még próbaideje alatt távozott a vezető, a Polgármesteri Kabinetnél, a Pécsi Ellátó Központnál és a Gazdaságfejlesztési Főosztályon is nagy volt a jövés-menés, Zsolnay-negyed éléről Bleszity Pétert távolították el botrányos körülmények között.