Csillaghulláspiknikre hívják a kíváncsi látogatókat augusztus 15-én a Szentlőrinci Vásártérre este hat órától. A programot a Brantner-Koncz Múzeum szervezi, s az érdeklődők ingyenesen csatlakozhatnak a Perseidák közösségi, kötetlen kémlelésére. A rendezvényt különlegessé teszi, hogy két amatőr csillagász is jelen lesz, akik lézeres csillagképtúrával készülnek, illetve két nagy teljesítményű távcsövet is hoznak a helyszínre, amelyek segítségével közelről figyelhetik meg az égitesteket a programra érkezők. Továbbá a helyszínen a közvilágítást is lekapcsolják a rendezvény idejére, így jobban látható majd az égbolt.