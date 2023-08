Baranya Kevés olyan ember van, akinek ne lenne tapasztalata a szomszédaival. Társasházban és családi házas övezetben is megkeserítheti egy-egy hangoskodó a többi lakó nyugalmát. Ilyenkor nincs mit tenni, meg kell kérni a szomszédot, hogy vegye lejjebb a hangerőt, és talán arra is fel kell hívni a figyelmét, hogy az ő szórakozása másokat zavar. Ideális esetben ilyenkor a szomszéd lehalkítja a zenét, ez nem is ritka, de aztán napokkal, vagy hetekkel később újra előkerül a probléma, a hangos zene, vagy ricsaj. Az újabb és újabb csitító kérés után nincs más lehetőség, mint kihívni a rendőröket. Olvasónk arra panaszkodott, hogy az egyik, utcájukban lévő háznál rendszeressé váltak a bulik, és a szomszédja határozottan még azt is kijelentette, hogy nincs „csendrendelet”, így nem kell lehalkítania a zenét, hiába is hívja ki bárki a rendőröket.

A Baranya Vármegyei Rend­őr-főkapitányságtól arról érdeklődtünk, hogy mi az a jogszabály, amely alapján hasonló esetben bejelentést lehet tenni. Pécsen mennyire gyakoriak az ilyen rendőrséghez beérkezett bejelentések, és éves szinten mennyi ilyen történik. Ha pedig sor kerül a rendőri intézkedésre, akkor mire számíthat az, aki mások nyugalmára való igényét figyelmen kívül hagyja. Mint írták, „a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 195. szakasza alapján csendháborítás szabálysértést követ el, aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja”. E szabálysértés miatt egyébként helyszíni bírságra is számíthat a hangoskodó, és fontos, hogy azt nemcsak a rendőr, hanem a közterület-felügyelő, vagy természetvédelmi területen természetvédelmi őr is kiszabhat. Csendháborítás esetén a helyszíni bírság mértéke 5000–50 000 forint lehet, szabálysértési eljárás során pedig a büntetés maximum 150 000 forintig terjedhet.



A bírság megfizetése elől egyáltalán nem lehet kitérni



A közösségi együttéléssel kapcsolatos magatartásokat önkormányzati rendelet is szabályozza. A rendőrség minden bejelentésre reagál, de általánosságban elmondható, hogy mire a rendőr a helyszínre ér, addigra a jogsértés már megszűnik, vagy az esetek többségében elégséges a figyelmeztetés. A rendőr helyszíni bírságot is kiszabhat, illetve ha a szabálysértést tovább folytatják, akkor feljelentést tehet a hangoskodó lakó ellen.

Egy másik olvasónk egy Pécshez közeli faluban került hasonló szituációba. Ott az egyik lakó egyáltalán nem volt hajlandó lehalkítani a napközben hangosan bömböltetett zenét, és ő maga mondta a szomszédjának, hívjon rendőrt, ha akar. A rendőr ki is ment, és tájékoztatta a lakót a helyszíni bírságról. Mivel láthatóan ez sem érdekelte, azt mondta, úgysem fogja befizetni, arra is figyelmeztették a hangoskodót, hogy a bírság megfizetését nem lehet megúszni, azt a rendőrség mindenképpen behajtja.