Négy napja posztolta ugyanis a városvezető, illetve a városüzemeltetési és hulladékgazdálkodási társaság hírei között is szerepelt a közlemény, miszerint megújult a kis tettyei híd: eszerint tartógerenda csere, illetve felújító festés tette szebbé az erősen megrongálódott helyszínt. Ennek előzménye, mint arról korábban hírt adtunk, az volt, hogy júliusban az elkorhadt deszkák több helyen is beszakadtak, így járhatatlanná és életveszélyessé vált a Vince utca végi szakasz.

Fotó: M. R.

Azonban, aki hozzánk hasonlóan meg kíván győződni a hír valóságtartalmáról, azzal fog szembesülni, hogy a közösségi oldalon is posztolt, „megszépült” állapotot mutató fotó az optikai csalódás csapdájába ejti nézőit: alulról, a híd tövétől fotózva készültek a fényképek, így jótékonyan eltakarva a híd felső részét, ahol – érthetetlen módon – egy vastag, festetlen szakasz éktelenkedik. Emellett pedig a gyom továbbra is felveri a híd deszkáit, a repedések sem tűntek el – ha pedig a híd alá merészkedünk, láthatjuk, hogy az egy-két, teljesen elkorhadt gerenda cseréjén és festésén túl nem sok minden történt, pókhálók százai, dohos, korhadt részek tarkítják a hányatott sorsú híd belső oldalát jelenleg is.

Érthetetlen, miért nem jutott legalább a járófelület deszkáira elegendő festék, illetve, hogy a nagyszabású meg­szépítés során miért nem sikerült esetleg kigyomlálni. Ám, ha már így alakult, legalább nem kellett volna büszkén megosztani a végeredményt – a hibát persze elfedve. Ezáltal félrevezetve a jó szándékú internetezőket, akik közül néhányan a képek láttán elismerő kommentekkel nyugtázták a látottakat, nem sejtve, hogy az eléjük tárt látvány csupán a valóság töredéke, s a teljes kép megismeréséhez több szemszögből, saját tapasztalatokat szerezve kellene meggyőződnünk a helyzetről.