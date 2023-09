Több baranyai településvezető is rendszeres véradó, Maml Balázs szederkényi és Mayer István villányi polgármester is gyakran ösztönzi ismerőseit a segítségre. A villányi városvezető szeptember 7-én 21. alkalommal nyújtotta karját és mint közösségi oldalán írta: „aki tud adjon vért, tök jó érzés, amikor jön az sms, hogy a vérünket most használták fel”.