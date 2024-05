Az Életre keltjük Sopianae-t! római kori fesztivál idén május 31-én, pénteken veszi kezdetét a Szent István téren 17 órától. A rendezvény célja, hogy bemutassa és szélesebb körben megismertesse Pécs római kori történelmét, a kor kulturális sokszínűségét, az elmúlt két évben sikerrel zajló ízelítőt követően ezúttal még nagyobb szabású rendezvény keretei között.

A program egy római kori szertartás megidézésével veszi kezdetét a városba érkező hagyományőrzők jóvoltából, akik 18.30-kor az elmúlt évekhez hasonlóan felvonulást tesznek a belvárosban a Széchenyi tér és a Kossuth tér érintésével.

– Idén 200-250 újrajátszó érkezik a programra. A házigazda, a pécsi Sopianae Reviviscit Egyesület mellett több hazai csoport mutatkozik be, Budapestről és Baranyából, köztük táncosok, zenészek, valamint katonai hagyományőrzők. Jönnek Olaszországból és Romániából is, többek között idén is visszatér a Romanitas, egyenesen Rómából – árulta el Alessandro Regonaschi, a rendezvény ötletgazdája.

Ezt követően szombat délelőtt 10-től folytatódik a program a Szent István téren, amelyre a pécsiek és a Pécsre látogató turisták mellett iskolásokat, óvodásokat is várnak.

Itt számos, a római kort és Pécs római történelmének megismerését segítő stand és foglalkozás várja az érdeklődőket.

– Lesznek katonai bemutatók, öltözet- és fegyverbemutatók, valamint a korabeli világot idéző zenei és táncos produkciók is. Emellett megismerkedhetünk a római kori ékszerekkel és ételekkel. Csont- és fafaragók, illetve kovácsmester munkájába is bepillantást nyerhetünk

– mondta el Alessandro Regonaschi.

A római kori Pécs világa tárul fel a fesztivál során



A nap folyamán tehát lehetőség lesz korabeli ételek kóstolására, a római kori öltözetek felpróbálására is. Az eddigi évekhez képest táncos- és zenei bemutató is színesíti a programot, valamint a foglalkozások sokfélesége is számtalan lehetőséget rejt.

Ám a rendezvény nem marad csak a gesztenyefák árnyékában, hiszen a Cella Septichora Látogatóközpontban és a Janus Pannonius Látogatóközpontban többek közt látványos leletsimogató és VITRUM LUX – ÜVEGFÉNY összművészeti szimpózium is várja az érdeklődőket.

A kétnapos római kori időutazást szombat 18.30-tól záró felvonulás koronázza, mely során még egyszer végigvonul a városon a programra érkező 200-250 történelmi újrajátszó.

A programot a Sopianae Reviviscit Egyesület, a Pécsi Kulturális Központ, a Zsolnay Örökségkezelő Nkft. és a Janus Pannonius Múzeum közösen szervezi.