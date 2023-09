Péterffy Attiláék a közlekedési káosz megoldása helyett autóillatosítókkal kábítják a városlakókat. Péterffy Attila pécsi polgármester volt az egyik megrendelője annak a munkának, aminek következtében a három éve felújított Nagy Imre utat ismét felbontották.

Az aszfalt felmarása már hetekkel ezelőtt megtörtént, s bár el is kezdték a csővezeték fektetését, a markológép tönkremehetett, mert a héten nem is dolgoztak már a munkások az adott szakaszon. Ennél is lassabban halad azonban a Megyeri úton a munka, ahol egy hatalmas munkagödröt már hónapokkal ezelőtt kiástak, de lényegében semmilyen munkát nem végeznek ott. A munkagödör mellett jelenleg dolgozók sem tudták megmondani, hogy mikor, ki és miért ásták ki már hónapokkal ezelőtt a hatalmas tátongó lyukat, mert ahogy fogalmaztak, „mi vagyunk a negyedik alvállalkozók itt, annyit tudunk, hogy majd oda lesz bekötve a csatorna”.