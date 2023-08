Olvasóink írásban, majd a helyszínen az általunk megkérdezett pécsiek is megerősítették, hogy naponta vannak koccanásos balesetek az utcában, ami panelházak között kanyarog és ilyen méretű forgalmat nem bír el. Ráadásul az utcában – hiszen máshol nem tudnak – autók is parkolnak, így a kocsikban is rendszeresen keletkeznek károk.

A környéken van iskola és óvoda is, de a Melinda utcában nincs járda, nem is gondoskodtak róla, mielőtt lezárták volna a Nagy Imre utat. Most a kis utcában is veszélyes az átkelés a parkoló autók között – panaszolták még, akik egyáltalán nem hiszik el azt a balos önkormányzati magyarázatot, hogy nem tudhatták a Nagy Imre út teljes leaszfaltozása előtt, hogy milyen volumenű munkálatok indulnak el hamarosan ugyanott.