Gyakorlatilag mindenféle ellenőrzés nélkül lehet igénybe venni azt a 350 elektromos rollert, amelyet Péterffy Attila MSZP-s polgármesterjelölt, a jelenlegi városvezető koalíciója hozott Pécsre. A rollerezéshez ugyanis csak egy telefonra van szükség, s bár megkérik a felhasználókat, hogy bukósisakot hordjanak, illetve önbevallásuk alapján jelezzék, hogy 18 éven felüliek, semmilyen más kikötésük nincs; tehát jogosítványt sem kérnek, vélhetően nem is kérhetnek.

Mindenesetre azt javasolják, hogy a járdán közlekedjünk velük, ott ahol például gyermekek is sétálnak, ez alapján pedig akár 25 kilométer per órás sebességgel is mehetnek vele a tinédzserek, hiszen a 10 kilométer per órára csak bizonyos belső, belvárosi sétálóutcás részeken korlátozzák le azokat.

Ám az autók között az utakon sem jobb a helyzet, hiszen ott viszont bőven balesetveszélyes szituációk alakulhatnak ki. A pécsi önkormányzat propagandaoldalán, a város lap közösségi felületén aztán meg is indultak a kommentek, közel 150-en jelezték felháborodásukat a rendszer kapcsán nem egyszer sűrű káromkodások közepette.