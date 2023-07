Abban se lehetünk persze biztosak, hogy aki rollerezik, az a KRESZ szabályait ismeri. Így azt is el tudom képzelni, hogy a fiatal hölgy azt hitte, az rendjén van, hogy balra halad a körforgalomban. Ha nincs jogosítványa, honnan is tudhatná, hogy mi a szabály? Mindez persze feltételezés, de a lényegen nem változtat: kisiskoláskorban is sokkal nagyobb hangsúlyt kellene hogy kapjanak a közlekedési ismeretek. A szabályok be nem tartásnak veszélyeire is fel kell hívni az ifjúság figyelmét, ha lehet, tanórai kereteken belül.

