Ennek keretében az érintettek számára a lakhatás biztosításában, valamint sport-, kulturális-, és egyéb közművelődési szolgáltatások igénybevételében, illetve a helyi tömegközlekedésben adnak kedvezményeket.

Szerinte ez a program segít abban, hogy az érintettek tartósan a közszférában maradjanak és a munkahelyüket életpályának tekintsék.

– Pécs egyetemi város, sokan érkeznek ide más településről, így ha a lakhatásukat kedvezményekkel biztosítják, akkor az iskola elvégzése után fiatal szakemberek is itt maradhatnak – tette hozzá. Elmondta, hogy a plusz juttatások nagymértékben hozzásegítik a munkáltatót ahhoz, hogy vonzóvá tegye munkahelyét, hosszútávon hozzájárul a stabil szakembergárda kialakításához is. Hozzátette, a piaci cégek már korábban felismerték az ilyen cafetéria-jellegű kedvezményekben rejlő lehetőségeket.

Faludy Györgyi kitért arra is, hogy hivatali személyzeti vezetőjeként azt tapasztalta annak idején, hogy jó munkahelyi légkör, kiszámítható jövő jellemezte a hivatalt, az elvándorlás minimális volt. A jelenlegi helyzetről ugyan informálisan értesül, de ahogy tudja, nagy a fluktuáció a városházán, ami szerinte nem túl biztató, ezért a megüresedő álláshelyek betöltése is nehézkes lehet, ebben is segíthet a program.