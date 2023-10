A nyolcvanas években is számos nézőt vonzó lovasversenyt tartottak ott, a többi között díjlovaglók és ügetők részvételével. Hogy hányan voltak kíváncsiak ezen eseményekre, jól mutatja fotóriporterünk, Laufer László visszaemlékezése is, aki szerint ekkor szinte lehetetlen volt parkolóhelyet találni a Pécs egykori szabadidőközpontjaként működő pusztán. A versenyek mellett számos fiatal itt ismerkedett meg a lovaglás alapjaival.

A gazdaság egyik épületében annak idején kocsimúzeum is működött. A terület a szintén sok érdeklődőt vonzó kutyakiállításoknak is otthont adott. Üszögpuszta ismert volt gombapincéjéről, ahol remek csiperkegombát termeltek. Érdekesség, hogy a lakóházaktól keletre eső részen található hatalmas rétet lassan húsz éve a modellezők vették birtokba, és azóta is változó intenzitással űzik ott szenvedélyüket.