Önarcképek címmel vasárnap rendezte meg a megalakulásának 20. évfordulója alkalmából a jubileumi gálaműsorát a Sátorhelyi Néptáncegyüttes. Frank István, a néptáncegyüttes vezetője elmondta, komplex, saját önálló műsorral készültek, melyben a gyerek és a felnőtt táncosok is szerepeltek, több mint 70-en. A gálaest helyszíne a 15. jubileumhoz hasonlóan most is a Mohácsi Kossuth Teátrum volt, hiszen itt olyan technikai megoldásokat (háttérvetítés, fények) tudtak a produkció rendezői alkalmazni, amely még színvonalasabbá tette a bemutatót. A jubileum alkalmából két előadást is teltházas közönség előtt tartottak.

– Voltak olyan számok, amelyben a gyerekek a felnőttekkel együtt táncoltak, és egy alkalommal a lány- és asszonytáncba még néhány szülő is bekapcsolódott

– mondta a vezető. A Sátorhelyi Néptáncegyüttes szűkebb térségünk néptáncait bemutatva igyekszik a régió és az ország néptánc kincseihez saját értékeket hozzáadni. Folyamatos törekvésük a néptáncos bázis szélesítése, ezért két korosztályban gyermek csoportokat is működtetnek. Az egyesület szakmai irányítását Vass Oszkár és Vassné Papp Viktória látja el.