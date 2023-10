– A több 100 halálos áldozatot követelő Kossuth téri sortűz évfordulóján, október 25-én kötelességünk emlékeztetni mindenkit arra, hogy a baloldal országszerte igyekszik elhallgatni, relativizálni vagy negatív színben feltüntetni az ’56-os hőseink emlékét, hiszen megtorlásokért a kommunista párt és annak szellemi utódai a felelősek – mondta az elnök. – Szomorúan tapasztaljuk, hogy amíg Péterffy Szabadság-díjat osztogat, addig segítséget nyújt azoknak a baloldali szereplőknek, akik szavaikkal és tetteikkel sárba tiporják az 1956-os eszmét. Nem értjük, hogy hogyan adhattak több millió forintos megbízást Péterffy közbenjárásával önkormányzati cégek annak az ügyvédnek, aki egy korábban elhíresült videójában az ÁVÓ-t éltető dalt énekelt.

Hozzátette: ez minden emberi jogot megsért, ezért felszólítja Péterffyt, hogy kérjenek elnézést azoktól a családoktól, akiket ötvenhatban vagy a kommunizmus alatt meghurcoltak és szólítsák föl az ügyvédet arra, hogy fizesse vissza azokat a közpénz milliókat, melyet a városi kasszából kifizettek számára.

Az ávós dalos videót egyébként a szellemes Péterffy Attila tisztelői oldal őrizte meg az utókornak.

Még a díj nevét sem tudja a propagandalap

Amíg a másik helyi baloldali pártlap, az önkormányzati propaganda főszerkesztője „hülyemédia” jelzővel sértegeti a nem MSZP-DK-s lapokat, addig az október 23-án a polgármestere által átadott Szabadság-díj nevét sem tudja leírni a pártlapja, s már napok óta „Béke-díjként” szerepel annak internetes kiadásában.

Idén 100 milliót kaptak fél év alatt Péterffyéktől, de az egyébként általános iskolások által is garmadával gyártott rövid videós tartalmakat és a város közösségi média menedzsmentjét is inkább másokra bízták.

Mint megírtuk, az már biztos, hogy jövőre is az MSZMP utódpártjának, az MSZP-nek a színeiben indul Péterffy Attila a „polgármesteri” székért.