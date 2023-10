Az óvoda mögötti területen tavaly készült el az épület, melyre a község önkormányzata a Baranya Megyei Önkormányzattal konzorciumban több mint 300 millió forint támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. A 350 négyzetméteres, kétszintes épület két csoportszobával és a kiszolgálóhelyiségekkel biztosítja majd a kisgyermekek nevelését.

Körzet szerint helyből, továbbá Alsószentmártonból, Old községből és Siklósnagyfaluból is járnak majd ide gyerekek, de van még férőhely, így a fenntartó lehetőséget biztosít a körzeten kívüli gyermekek felvételére is. Fiatal, lelkes kisgyermeknevelők várják a leendő bölcsődéseket. Az érdeklődőknek az óvoda elérhetőségein szolgálnak bővebb információval a jelentkezést illetően.