Az Aktív Iskola program keretében ezért számos területen igyekeznek mozgást ösztönző programokat, tevékenységeket megvalósítani, például:

hangsúlyt fektetnek a minőségi testnevelésre: a testnevelést tanító pedagógusok fejlesztésére és a fittségoktatásra;

bővítik a tanórán kívüli diáksportfoglalkozások és -események körét, vagyis a minőségi diáksport lehetőségeket;

egészséges életmódot támogató környezetet teremtenek: olyan iskolai környezet kialakítására törekednek, amely egészséges életmódra ösztönzi a tanulókat;

ösztönzik a tanulói bevonódást az iskolai sportaktivitások szervezésébe, lebonyolításába; folyamatos tapasztalatmegosztó, tájékoztató és fejlesztést célzó kommunikációt folytatnak iskolán belül, a szülői közösséggel, más Aktív Iskolákkal, lehetséges partnerekkel a településen, tehát hangsúlyt fektetnek a partnerségre és a kommunikációra.

Az Aktív Iskola program egy teszt tanévet követően idén országszerte 300 általános és középiskolában indult el. A pécsi gimnázium a csatlakozással egyrészt egy számos lehetőséggel járó rendszer részévé vált, másrészt pedig egy jól működő közösség tagjává is. A program működése ugyanis egy jól felépített motivációs rendszeren alapul, amely a résztvevő, és a különböző mozgásösztönző programokat megvalósító iskolákat nemcsak szakmai támogatással ösztönzi, hanem sportszerekkel, programlehetőségekkel, további szolgáltatásokkal is. Az Aktív Iskola közösség részeként pedig szeretnék az egymást segítő és támogató intézményi kapcsolatok előnyeit is kihasználni.

A tanév során megvalósított programjaikért pontokat és minősítéseket gyűjthetnek, amelyekkel a minősítési rendszerben (klubszint, bronz, ezüst és arany szint) az évek során szeretnének minél magasabb minősítésű Aktív Iskolává válni, és minél több, a gyerekek mozgását ösztönző sporteszközt és élményt biztosítani számukra.