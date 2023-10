Az őszi családi nap egyben a Siklósi Polgárőr Egyesület toborzója is lesz, így minden önkéntes szolgálatot vállaló érdeklődőt is várnak a rendezvényre. A résztvevők az október végi időszakhoz kapcsolódóan faraghatnak tököt, kipróbálhatják az íjászatot, a fúvócsövet, emellett lesz pónilovagoltatás, arcfestés, légvár, KRESZ park és középkori fotósarok is. A program ingyenes, egy tököt viszont érdemes lesz magukkal vinniük a látogatóknak.