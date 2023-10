Bama.hu videó 1 órája

„Tök, tök, sárga tök, Halloweenre mit főztök?”

Ha most készítenék egy piaci tesztet, akkor az első kérdés a következő lenne: Melyik szín dobinál leginkább ősszel, a Halloween közeledtével? A válaszok ezek lennének: a) narancssárga, b) az a válasz a jó, c) a b válasz a jó. Szóval nem is meglepő, hogy a Pécsi Vásárcsarnokban most a sütőtök nyomába eredtem.

Czeczon Enikő Czeczon Enikő

Majdnem minden sorban volt egy asztal, amelyen sütőtökök hívogatták a vásárlókat. A kosarakból, táskákból ki-ki kacsingatott egy-egy sütőtök vagy éppen Hokkaidó tök, és sokan dísztököket is vásároltak, hogy azzal dekorálják otthonukat. Az egyik roskadásig megpakolt pulton még egy mosolygós tök is várta a vásárlókat. Az eladók szemet, szájat rajzoltak erre a zöldségre, hogy még vonzóbbá tegyék. A sütőtök megosztó egy zöldség. Valaki vagy nagyon szereti, vagy nagyon utálja. Jó magam csak felnőttfejjel kezdtem el értékelni. Gyerekként nem igazán jött át a különleges íze, de ma már igen, főleg, ha még kap egy kis extra fűszerezést is. És milyen jó, hogy megszerettem, mert rengeteg jótékony hatása van: tápanyagban és vitaminban gazdag, magas az antioxidáns-tartalma – csökkenti a rákbetegségek kialakulásának kockázatát –, javítja a látást a szívműködést és még a fogyást is segíti. Ha sült sütőtököt készítek, akkor egy darab sütőtököt félbevágok, kimagozok, majd szeletekre vágom, amiket egy sütőpapírral bélelt tepsibe helyezek, majd meglocsolom őket olívaolajjal. Ezt követően ízlés szerint sózom, borsozom, majd fogok 3 megpucolt fokhagyma gerezdet, amiket összenyomok, majd mindegyik szeletre teszek belőle, ezután tehetünk még rá egyéb szimpatikus fűszereket is, például rozmaringot és kakukkfüvet is, akár még mézet is csurgathatunk rá. Ezután előmelegített sütőben (190-200 °C), körülbelül 40 perc alatt készre sütjük.

