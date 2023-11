– A helyi kezdeményezést, amelynek megvalósítását december első felére tervezik, az önkormányzat is támogatja – osztotta meg a felhívást internetes közösségi oldalán Vidák Krisztina, Szászvár polgármestere, aki kitért a részletekre is.

Akik csatlakoznak az akcióhoz, nincs más dolguk, mint tiszta műanyag zsákokba összegyűjteni a lombhulladékot. A szervezők azokat a jelentkezőket is várják, akik a zsákok összegyűjtésében vagy szállításában utánfutóval, teherautóval segíteni tudnak.

Az összegyűjtött lomb egy önkormányzati területre kerül, ahol komposztálják, majd az elkészült komposztot a zöldterületek, például a főtér virágágyásainak tápanyag-utánpótlására használják.