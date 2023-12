Főként annak tükrében, hogy a keresztény ünnepkör éppen az iszlamista terroristák célpontja, amire szomorú példa is van, hiszen 2016-ban a berlini vásárba hajtott be kamionnak egy iszlamista gyilkos 12 ember megölve és egy magyar is megsebesítve. 2018-ban decemberében Strasbourg belvárosában egy karácsonyi vásáron lőtt a tömegbe egy fegyveres, a merényletnek három halálos áldozata volt.

A minap pedig arról számolt be a sajtó, hogy őrizetbe vettek két fiatalt, akik gyanú szerint két eltérő helyszínen terrortámadásra készültek a karácsonyi vásár alatt Németországban, és az Alkotmányvédelmi Hivatal a héten közölte, hogy az izraeli-palesztin konfliktus miatt megnőtt a terrortámadások veszélye. A közelmúltban közzétett titkosszolgálati jelentésből pedig kiderült, hogy az ISIS-szal, az Al-kaidával és a Hamasszal, ezekkel a terrorszervezetekkel állnak kapcsolatban azok az embercsempész bandák és fegyveres tálibok, akik itt vannak a déli magyar határszakaszon.

Magyarország és Pécs mindeddig nyugodt és biztonságos hely volt, ezt nyilvánvalóan a hatóságok is szeretnék megőrizni. Ennek lehetett oka az is, hogy csütörtökön reggel az adventi vásárra vezető, autóval megközelíthető részekre a rendőrség jelenlétében, a Biokom Nkft. közreműködésével hatalmas virágládákat helyeztek el.

A rendőrségtől azt a választ kaptuk, hogy a helyszínen kihelyezett virágládák – forgalomtechnikai szempontok figyelembe vételével – az adventi vásár területén közlekedő gépjárművek forgalmának lassítása érdekében kerültek elhelyezésre. A virágládák adott esetben a mentők, illetve az egyéb hivatalos gépjárművek bejutását nem akadályozzák – emelték ki.

Egyébiránt az elővigyázatosság abból a szempontból sem elhanyagolható, hogy 1983-ban már volt súlyos baleset abból, hogy egy autóbusz nem tudott lefékezni a Hunyadi úton és végül a Széchényi téren állt meg, elsodort több gyalogost is, s a balesetben akkor ketten meghaltak.