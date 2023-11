Elhunyt Hámori Zoltán (1954-2023), a Dunántúli Napló egykori főszerkesztője.

Kalocsán született, Lajosmizsén nőtt fel, 1972-ben Kecskeméten érettségizett, s Szegeden szerzett magyar-történelem szakon egyetemi diplomát 1977-ben. Tanárként is tett kisebb kitérőket, a sajtó világába pedig fokozatosan érkezett meg. Kezdetben a nyomda dolgozójaként, estékbe nyúlóan javítgatta a másnapi Petőfi Népe elírásait és helyesírási hibáit. A lap állományába a ’80-s évek elején, külpolitikai szerkesztőként került be, s évekig várt arra, hogy a nyilvánosság előtt még mindig szinte láthatatlan „olvasószerkesztő” lehessen.

A rendszerváltás környékén írt maga is egyre többet, de nem az események krónikása akart lenni. Mert a történteket alulról szemlélve, a kisember látószögét foglalta el, ahonnan inkább a kérdőjeleket látta megrajzolhatónak, mintsem a diadalmas válaszokat. Karcolatai, tárcái, de a közönséges jegyzetei is szépirodalmi igénnyel íródtak, ezekből néhány gyűjteményes kötete is megjelent.

1991-től 10 éven át a Petőfi Népe főszerkesztő helyettese volt, s közben átmenetileg szerkesztette a Halasi Tükör című lapot is. 2001-től 2006-ig főszerkesztőként működött a Petőfi Népénél, majd Pécsett, az Új Dunántúli Napló főszerkesztői székéből ment súlyos betegségei miatt korkedvezményes nyugdíjba.

Hamvait kérésére Kecskeméten, szűk családi körben helyezik örök nyugalomra.