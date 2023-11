A híd kivitelezésének részleteiről Oláh Zoltán, a MEVA értékesítő mérnöke, illetve Szász Sándor, a Lupex Kft. ügyvezető igazgatója adott részletesebb tájékoztatást. A hídpálya függőleges értelemben lekerekítő ívben fekszik, így a híd elején 200 méteres homorú ívű, a közepén 69,11 méteres sugarú domború lekerekítő ívű, majd ismét 200 méteres homorú ívű kialakítást kapott. A műtárgy felszerkezeti hossza 47,20 méter, a támaszközei 2 x 23 méteresek, a felszerkezet szélessége pedig a 40 méter hasznos szélességet figyelembe véve 47,28 méteres.

Mint azt a tájékoztatásban hangsúlyozták, a kivitelezés során fontos szempont volt a Lupex Kft. munkáira jellemző, magas vasbeton szerkezeti minőség elérése. Bátran mondhatjuk, hogy hazánkban egyedülálló, korábban nyugati országokra jellemző színvonalú vadátjáró épült meg.

– A műtárgy megjelenését és szerkezeti kialakítását figyelembe véve egy az országban egyedülálló műtárgy épült meg – emelte ki Szász Sándor, a Lupex Kft. ügyvezetője és cégtulajdonosa. – A projekt kivitelezése olyan szakmai tapasztalatot nyújtott számunkra, amely korábban még nem is igazán állt rendelkezésünkre, ezért is szeretjük a szakmai kihívásokat.

Az ügyvezető hozzátette, a MEVA AluStar azért is bizonyult a tökéletes választásnak, ugyanis alkalmazásával tökéletes betonfelületet kaptak, amely a 600 köbméternyi hídfő betonozása során is remekül tudott vizsgázni. Végezetül egy másik jelentős projekt kivitelezését is megemlítette: