Komáromi Istvánnak, a Lőtér dűlőben volt háza, amelynek tetőszerkezete, tetőtere, négy szobája is kiégett, és egy kisebb épület is a tűz martalékává vált, az önkormányzat azonban lényegében semmit nem segített, csupán konténert kaptak, amibe a leégett dolgaikat tehették bele. A kára nagyjából 15-20 millió forintra becsülhető, de szerinte ez másoknak még jóval nagyobb lehet, mert teljes házak is megsemmisültek. Azt is elmondta, hogy tűz esetén a ciszternáját, a fúrt kútjait is használhatták volna, és szerinte csak annak köszönhető, hogy a mecseki erdőket nem pusztította el a tűz, hogy a Lőtér dűlőn keresztül nem tudtak a lángok az út északi felére átterjedni.

A nemzeti oldal részéről szerdán Musch Zoltán fideszes képviselő tartott sajtótájékoztatót a tavalyi tűz helyszínénél. Mint mondta, Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető hétfőn ismertette azt, hogy amennyiben a 2024-es önkormányzati választásokon a jobboldali erők kapnak felhatalmazást a város vezetésére, akkor a Mecsek két területegységét nemzeti parkká minősítenék át, aminek a patacsiak és a magyarürögiek is örülhetnek, hiszen az egyik ilyen terület az Égervölgyi tó és környéke lenne.

– A nemzeti parkká történő minősítés mellett fontos a Mecsek védelme is. Ennek érdekében a Tettye Forrásházzal összefogva az erdészeti utak mentén víztározókat helyeznénk el, amihez a katasztrófavédelem munkatársai hozzáférnek. A tűzoltóság visszajelzése alapján ugyanis az az egyik legnagyobb probléma a szárazföldi oltás során, hogy nem tudnak elegendő vízmennyiséget feljuttatni a Mecsekbe – mondta. – Véleményünk szerint a jelenlegi baloldali városvezetés nem fektet elég hangsúlyt a Mecsek védelmére, ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a városi közbiztonsági és bűnmegelőzési tanács fideszes tagja, Barkóczi Csaba a tűzeset után azonnal kezdeményezte egy rendkívüli ülés összehívását, amit a polgármester nem tartott fontosnak, sőt a 2023-as rendes ülésen sem tárgyaltak a tűzesetről. Amennyiben mi fogjuk vezetni a várost, akkor a tanács negyedévente tartana tanácskozásokat, melyen kiemelt hangsúlyt kapna a Mecsek védelme.

Péterffynek a drámai előadás volt a fontos

Emlékezetes esemény volt a patacsi tűznél, hogy a Gyurcsány-párti politikus, Péterffy Attila ezt az alkalmat is kihasználta arra, hogy politikai pr-promóciót végezzen. A politikus a tűzeset másnapján megérkezve, a helyszínen amúgy valóban életmentési célból szolgálatát teljesítő mentőautóba ült be – még az ingét is kissé kigombolta –, majd pedig az autóban egy professzionális súgógépről olvasta fel a mondandóját. A produkcióhoz még rögtönzött lépcsőt is építettek, hogy könnyebb legyen a mentőbe beszállni, sőt még egy áramfejlesztőt is igénybe vettek.