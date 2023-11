Mint az elmúlt években, most is csatlakoznak a játékos Hagyj el egy Mikuláscsomagot elnevezésű akcióhoz. Emellett idén is várják a kicsiket-nagyokat, akik találkozni szeretnének a Mikulással. A már hagyományossá vált fotózkodásban december 6-án 16.30 és 18.30 között Halas Máté lesz a segítségükre. November 25. és december 3. között a Mikulásnak szánt leveleket is várják majd. A BázisPont Közösségi Tér udvarán levélpapírt helyeznek ki, amire bárki megírhatja a kívánságait és bedobhatja a postaládába.