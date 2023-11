Délelőtt fél 11-kor gördült be az autó az Irgalmasok utcájáról, kisebb tömeg alakult ki körülötte. Sokan a mobiltelefonjukkal fotózták, videózták a fát, a legkisebbek tátott szájjal bámulták miközben a darus autó beemeli az örökzöldet a helyére.

Idén egy 17 méter magas jegenyefenyő lett a mindenki karácsonyfája. A 60 centis törzsátmérőjű, 50 éves faóriást egy szalántai család ajánlotta fel, mert a fa kinőtte az udvarukat. A Biokom Nkft.-től a helyszínen megtudtuk, a tervek szerint pénteken már az izzók is felkerülnek a terbélyes fenyőre. Ha november 17-én nem végeznek, a díszítést hétfőn fejezik be a Biokom munkatársai. Arról is érdeklődtünk, hogy a többi városrészbe mikor érkeznek majd meg a fenyőfák, ám erre még nem tudtak válaszolni. Várhatóan az adventi időszak elején már máshol is állni fognak a feldíszített fák.

Mint arról már korábban beszámoltunk, a pécsi mindenki karácsonyfája fontos díszlete lesz a városunkban forgatott amerikai–magyar játékfilmnek. A 12 karácsonyi játék című romantikus komédiáról annyi tudható, hogy egy Pécsre érkező amerikai lányról szól, aki a nagymamáját látogatja meg, de a látogatás különleges fordulatokat vesz. Az információk alapján A forgatással advent kezdetére végeznek a városban.