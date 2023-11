– Nyilvánvalóan az állatkert esetében nincs olyan opció, hogy amikor beköszöntenek a hidegebb hónapok, akkor az egész intézmény beköltözik zárt térbe. Hogyan alkalmazkodik a PécsZoo az időjárási viszonyokhoz?

– A legtöbb állatunk nagyon régóta itt tartózkodik, viszonylag kevés olyan van, amely kifejezetten a trópusokról származik, és kinti környezetbe helyeztük el, ezért alapvetően ők hozzá vannak ahhoz szokva, hogy lehűl a levegő. Elsősorban az afrikai fajok azok, amelyek érzékenyek az időjárásra. Minden meleget és fűtést igénylő egyed saját belső, fűthető helyiséggel rendelkezik. Éjszakára legtöbbször bezárjuk az állatainkat, azaz ilyenkor ők ebben a benti térben tartózkodnak. Napközben viszont lehetőségük van arra, hogy kijöjjenek a kifutóba, és ha fáznak, akkor visszavonuljanak. A medve szokott még ilyenkor kérdés lenni, hogy nálunk alszik-e téli álmot. Erre az a válaszom, hogy nem, ő télen is fenn van, talán egy kicsit álmosabb, de egyébként ugyanúgy mozog, eszik. Jelenleg még a sörényes hangyászok kérdése megoldatlan, de jövőre igyekszünk ezt is orvosolni. A nyári kifutón a nagy marákkal osztozkodnak, viszont a hangyászok nagyon érzékenyek a hidegre. Ebben az évben még az állatkert karantén területén alakítottunk ki egy téli szállást, de jövőre szeretnénk őket ebben az időszakban is bemutatni a közönségnek.

– Gondolom, ilyenkor a látogatók száma jelentősen csökken...

– Alapvetően mi a téli időszakot arra használjuk, hogy egy kicsit megújítsuk az állatkertet. November végén Pécs ad otthont a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségének éves konferenciájának, a Zoodisputának – úgy időzítettük az előkészületeket, hogy számítottunk arra, hogy most a látogatottság csökkenni fog. A kifutók felújításait direkt mostanra ütemeztük, hogy máskor ne zavarjuk a látogatókat azzal, hogy adott esetben nem tudnak néhány állatot megtekinteni a munkálatok miatt. Nyilván fontos a látogatószám, de vannak olyan időszakok, amikor ezt tudatosan hagyjuk visszább esni.

– Ezek az állatok emberekhez vannak szokva. Nem furcsa nekik, hogy a tömeg helyett hirtelen csak egy-két ember lézeng az állatkertben?

– Ha mindez hosszú időn keresztül fennáll, akkor látszik rajtuk, hogy hiányzik nekik az az inger, amelyet az emberek produkálnak. Ha kevesebb a látogató, akkor jónéhány állatnál megfigyelhető pár nem megszokott viselkedési forma, mint a szokottnál jobban érdeklődik fajtársai iránt, felmászik olyan helyekre, ahová nem szokott. Nagyon érdekes, hogy az állatok is tudják jelezni azt, hogy hiányoznak a látogatók, és ez a covid időszaknak a végére kezdett problémává válni, hiszen ők nem értették, hogy mi történik.

– Akkor is változik az állatok viselkedése, ha sokáig nem látják a gondozójukat?

– Ha ez huzamosabb ideig tart, akkor igen. Egy állattal maximum három ember dolgozik. Őket nagyon jól megismeri az adott egyed, velük teljesen máshogy viselkedik. Erre nagyon jó példa a csimpánz. Ők saját maguknak választanak gondozót, az a kötelék abszolút szimpátián alapul. Már akkor ujjonganak, sikítoznak, ha csak meglátják azt a gondozót a távolban.

– Karácsonykor is nyitva tart a Pécs Zoo?

– Az év minden napján várjuk a látogatókat. Ilyenkor az állatoknak is kedveskedünk egy kis karácsonyi hangulattal. Fenyőfákat állítunk nekik, ajándékot teszünk rá, ami azért leginkább valamilyen élelem.