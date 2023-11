Kunszt Márta láthatóan békésen szendereg, amikor a közgyűlési döntésekről kellene tárgyalnia, esetlegesen érvelnie a baloldali városvezetés által megálmodott ügyek mellett. A DK-s frakcióvezető a felvételen jól láthatóan egy pillanatra felriad, majd azonban tovább szundizik a közgyűlési teremben a munkától nem zavartatva.

A politikus tanácsnokként többszörösen is megemelt fizetést kap ezért munkáért. A munkaidei alváshoz való vonzódás nemcsak hozzá kapcsolható a pécsi baloldalon: ahogy többször is megírtuk, Péterffy Attila pécsi polgármester is ragaszkodik ahhoz, hogy a luxusautójában külön alváskényelmi csomag biztosítsa a szundikálást.