Ez a program pedig azóta is töretlenül halad előre, s folyamatosan új elemekkel bővül, a mentősök helytállásáról való megemlékezés viszont továbbra is részét képezi. Így minden évben – karácsony előtt pár nappal – egy kis meglepetéssel köszöni meg Őri László a térségben élő nagyközösség nevében az ünnepek alatt is szolgálatot teljesítő mentősök munkáját.

Az ajándékok átadásakor Őri László elmondta, hogy örül annak, hogy az idei évben is, a hagyományt megtartva, a Baranya Segít Program keretében lehetőségük van megköszönni a Baranyában egész esztendőben szolgálatot teljesítő mentősök munkáját. A régió mentősei minden évben átlagosan ötvenezerszer vonulnak ki, ami azt jelenti, hogy ötvenezer baranyai embernek nyújtanak segítséget.

Megemlítette beszédében az önkormányzat elnöke, hogy 2023-ban egy változás is bekövetkezett, hiszen a mentőszolgálat koordinálja a háziorvosi ügyeleti rendszert is, így a Baranya Segít Program keretében a szenteste napján szolgálatot teljesítő mentősök, illetve a háziorvosi ügyeletben dolgozó kollégák részesülnek ajándékcsomagba.