Zdroba Károlynak, a Május 1. utca lakójának neve alighanem már fent lenne egy olyan pécsi városházi listán – ha van ilyen –, amelyen a pécsi polgármesteri hivatal és a Biokom Nkft. problémás ügyfeleit, vagy éppen ellenségeit jegyzik. Persze nem kizárt, hogy létezik ilyen, hiszen a városházi tüntetőket is kilistáztak a baloldali sajtóban.

Zdroba Károly évek óta harcol az önkormányzattal, a Biokommal, a városházával – igaz csak azért, hogy adófizetőként az ő utcájában is rend legyen, a gazt lekaszálják, az aknafedlapokat karbantartsák, a partoldalt megjavítsák.

Hírportálunknak most elmondta, hogy hiába foglalkoztunk ügyével a nyáron, lényegében előrelépés nem történt. Ahogy nyáron is elmondta, tavaly a polgármesteri hivatalban érzése szerint szinte kárörvendően beszéltek vele, a jegyző viszont ígéretet arra, hogy segít a problémájában. Aztán kijöttek, de akkor is ugyanazok jöttek, akik korábban, és nem csináltak semmit.

A minap szintén csak arról tudott beszámolni, hogy ismét ugyanazok jöttek, és újra feljelölték az aknákat, hogy majd azokat megjavítják, de semmi nem történt. Zdroba Károly szerint még meg is hazudtolták, hogy nem is szólt a fedlapok miatt, ezért "elege lett, mert csak hülyének nézik az embert".

Zdroba Károly ezúttal egy újabb problémára is felhívta a figyelmet az interneten, hiszen a hét elején már látható volt, hogy az ottani árok áteresze eldugult.

– Most a szomszédom hívta a képviselőt, de az nem vette fel, majd szólt a Biokomnak , hogy a szerdára előrejelzett hatalmas esőzés miatt kiléphet a medréből a víz, és az utat is elöntheti. Ezzel a közlekedést is megbéníthatja, de lényegében nem vették komolyan, valamivel próbálkoztak, de nem sikerült

– mondta.

Szerdán lapunk munkatársa a helyszínen azt tapasztalta, hogy a jóslat beigazolódott: a víz elöntötte az utca alsó szakaszát. A Biokom részéről pedig egy teherautó és egy műszaki autó is megjelent a helyszínen, akkor megpróbálták az átereszben a dugulást elhárítani.

– Később még felbontották az átereszt, de ott továbbra sem tud elfolyni a víz – tette hozzá Zdroba Károly, aki tudja azt is, hogy mi lenne a végleges megoldás, de úgysem hallgatnak rá, mondván, ki ő, hogy ilyen nagy embereknek megmondja, mit kellene csinálni, inkább kétévente feltörik az aszfaltot.

Nem is olyan régen árvíz miatt volt katasztrófa az utcában

A pécsi polgár egyébként arra is felhívta a figyelmet, hogy 2010-ben már elöntötte az utcát az ár. Mint akkor a Bama.hu is megírta, a Május 1. utcában katasztrofális helyzet alakult ki, a Meszes-patak az egész utca szélességében folyt, egy autót felborított, egy kisteherautót keresztbe fordított és egy építési törmelékekkel teli konténert szintén elsodort a víz. Egy parkolóban eltűnt a beton az ott álló autók alól, a kidőlt oszlop miatt a villanyvezetékek is leszakadtak.

Lefújták a vizes fejlesztéseket

Az előző városvezetés éppen az ilyen árvizek elkerülése érdekében indított komplex programot a csapadékvíz-hálózat, a medrek rendbetételére, illetve ideiglenes tározók építésére, de Péterffy Attila városvezetése ezek egy részét aztán lefújta. A Gyurcsány Ferenccel szövetséget kötött városvezetés tavaly három főgyűjtő és a Meszes-patak rendbetétele kapcsán is megszüntette a már megkötött vállalkozói szerződéseket – állítólagosan – pénzhiányra, áremelkedésre hivatkozva, holott ezek fontosságát az is mutatta, hogy a szélsőséges időjárás miatt a villámárvizek igen gyakran kialakulnak, komoly károkat okozva. Az összesen milliárd feletti támogatáshoz kellett volna többlet önerőt biztosítani, de ezt nem tették meg.