Mindeközben balliberális politikusok és a szolgamédiájuk kampányt indítottak, mondván, „a pécsieknek nem kell stadion". Ezt Mellár Tamás - aki függetlenként lett országgyűlési képviselő, ám aztán beült a Párbeszéd frakciójába, ahonnan most éppen a kilépését fontolgatja - online szavazást indított. Ezen közlésük szerint mintegy kétezren vettek részt, a szavazók 88 százaléka - szintén közlésük szerint - elutasította a beruházást. (Tegyük hozzá, ez a szám nagyjából a pécsi lakosok lélekszámának 1,1 százaléka - a szerk.)

Mindeközben kitört a koronavírus-járvány, a gazdaság helyzete nehezedett, s miután a város érdemben semmit nem tett a megvalósítás érdekében, a kormány visszavonta az építkezésről szóló határozatot.

Hargitai János szerint viszont most eljött az idő, hogy ismét napirendre kerüljön a kérdés.

Lapunknak nyilatkozva kifejtette, optimizmusát az táplálja, hogy elfogadta az Országgyűlés az állami építési és beruházások rendjéről szóló törvényt, ami merőben új helyzetet teremt.

- Ez követően ugyanis minden szaktárca meg fogja határozni a következő tíz évre szólóan a saját területén megvalósítani kívánt beruházásokat, majd erről kormányhatározat készül. A mi feladatunk nem más, mint hogy elérjük, hogy a PMFC-stadion is bekerüljön a határozatba. Erre az esélyeink jók, mivel a kormány már korábban is támogatta az elképzelést, de ehhez újratervezésre van szükség.

Hargitai János azzal is érvelt, hogy az aréna építése nem csupán pécsi érdek.

- Ha ránézünk a Dél-Dunántúl stadiontérképére, azt látjuk, hogy hozzánk legközelebb Zalaegerszegen van nagy és korszerű ilyen létesítmény, a régiónk ilyen szempontból fehér folt. Azért is szükség van a pécsi stadionra, mert ha az akadémián pallérozódó fiatalok azt látják, közel és távolban nincs olyan létesítmény, amelyben számukra vonzó lenne egyszer majd pályára lépni, el fognak menni máshova. Sőt, már akadémiai szinten sem bennünket választanak, holott a pécsi képzőközpont infrastruktúrája már most is kiváló.

Mindezt természetesen a sport iránt elkötelezett kormány is érzékeli, látja, ezért számíthatunk a támogatására a képviselő szerint ebben az ügyben is.

A politikus hozzátette, a létesítményben kapna helyet a PMSC Öregfiúk Egyesülete által gyűjtött relikviák is, de nem pusztán egy múzeumot hoznának létre, hanem egy olyan közösségi teret, ahova bejárhatnának sztorizni, kávézni, találkozni a jövő generációinak.